Haberler

Ozan Demirbağ Erciyes 38 FK'da

Ozan Demirbağ Erciyes 38 FK'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'dan Ozan Demirbağ'ı sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosunu güçlendirdi. Ozan, Antalya'daki hazırlık kampına katıldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Pendikspor'dan Ozan Demirbağ'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendiren mavi-siyahlılar son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ'ı renklerine bağladı. Antalya kampına katılarak çalışmalara başlayan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 FK'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor'dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest

Arda'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı