Erciyes 38 FK 1 kırmızı, 42 sarı kart gördü
Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında 15 maçta 1 kırmızı kart ve 42 sarı kart gördü. En çok sarı kart gören oyuncular arasında Çağrı Yasak öne çıkıyor.

Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında 1 kez kırmızı kart, 42 kez sarı kart gördü.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakada 1 kez kırmızı kart 42 kez de sarı kart gördü. Tek kırmızı kartı Mehmet Tosun görürken sarı kart gören isimleri ise şunlar oldu:

Çağrı Yasak (7 kez), İsmail Karakaş (4 kez), Güney Günçel (3 kez), Mehmet Tosun (3 kez), Hüseyin Ekici (3 kez), Enes Doğan (3 kez), Ahmet Malatyalı (2 kez), Berke Kayar (2 kez), Muhammed Arıkan (2 kez), Utkan Gökçen (2 kez), Utku Burak Kunduzcu (2 kez), Eren Kaya (1 kez), Karem Bunak Yaşar (1 kez), Berat İşkol (1 kez), Burak Efe Arslan (1 kez), Ethem Balcı (1 kez), Yasin Atıcı (1 kez), Ömer Görgüç (1 kez), Sarp Ekinci (1 kez), Tugay Adamcıl (1 kez) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

