Erciyes 38 FK İdari Menajer ve Teknik Direktör ile Yolları Ayırdı

Erciyes 38 FK İdari Menajer ve Teknik Direktör ile Yolları Ayırdı
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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, İdari Menajer Gökhan Gündüz ve Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, her iki isme de emekleri için teşekkür etti.

2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK'da İdari Menajer Gökhan Gündüz ve Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollar ayrıldı.

Erciyes 38 FK'dan yapılan paylaşımda, "İdari Menajer Gökhan Gündüz ve Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İlk senemizde, kulübümüzün 3. Lig mücadelesinde verdikleri emek ve katkılardan dolayı hem Gökhan Gündüz'e hem de Ferhat Timoçin'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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