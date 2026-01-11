Haberler

Tahkim Kurulu cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Erciyes 38 FK'nın bazı futbolcularına verilen hak mahrumiyeti cezalarını onayladı. Bahis soruşturması çerçevesinde çeşitli sürelerle ceza alan oyuncuların cezaları kesinleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Erciyes 38 Fk'lı futbolcuların cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturması çerçevesinde Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK takımı bazı futbolcularının cezaları onandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bahis soruşturması çerçevesinde 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Eren Kaya'nın, 9 ay hak mahrumiyeti alan Tuğay Adamcıl'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Ali Kılıç'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Güney Gençel'in cezaları onandı. 45'er gün hak mahrumiyeti alan Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, İsmail Karakaş, Mehmet Tosun'un da cezaları kesinleşti.

Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı'nın da 3 aylık hak mahrumiyeti cezası onandı. - KAYSERİ




