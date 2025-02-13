Erciyes 38 FK'da Murat Şimşek Takımdan Ayrıldı

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde stoper futbolcu Murat Şimşek, takımdan ayrıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübünde transferin son gününde bir ayrılık daha yaşandı. Mavi siyahlı takımın stoper oyuncularından Murat Şimşek takımdan ayrıldı. Sezon başında Alanya 1221 spor takımından transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu; Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Tire 2021 futbol kulübü ile anlaştı. Mavi siyahlı takımda 8 müsabakaya çıkan Murat Şimşek, son oynanan Denizlispor maçı sonrasında ayrılığı tercih etti.

Murat Şimşek'ten önce Erciyes 38 FK'da Abdulkadir Taşdan, Alperen Elmas, Ekrem Kayılıbal, Enes Koçoğlu, Fevzi Can Bozkuş, Kaan Mert Nasırcılar ve Taha Yeşilbaş ile yol ayrımı yaşanmıştı. - KAYSERİ