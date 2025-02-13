2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum

Erciyes 38 FK'da Murat Şimşek Takımdan Ayrıldı

Erciyes 38 FK'da Murat Şimşek Takımdan Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde stoper futbolcu Murat Şimşek, takımın transfer dönemi içinde ayrılık kararı alarak Tire 2021 futbol kulübü ile anlaştı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde stoper futbolcu Murat Şimşek, takımdan ayrıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübünde transferin son gününde bir ayrılık daha yaşandı. Mavi siyahlı takımın stoper oyuncularından Murat Şimşek takımdan ayrıldı. Sezon başında Alanya 1221 spor takımından transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu; Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Tire 2021 futbol kulübü ile anlaştı. Mavi siyahlı takımda 8 müsabakaya çıkan Murat Şimşek, son oynanan Denizlispor maçı sonrasında ayrılığı tercih etti.

Murat Şimşek'ten önce Erciyes 38 FK'da Abdulkadir Taşdan, Alperen Elmas, Ekrem Kayılıbal, Enes Koçoğlu, Fevzi Can Bozkuş, Kaan Mert Nasırcılar ve Taha Yeşilbaş ile yol ayrımı yaşanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
img

Trump, Putin'den sonra Kiev'i aradı! Zelenskiy'nin de mesajı net
img

Herkes son dakikada verdiği kararı tartışıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi

Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.