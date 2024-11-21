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Erciyes 38 FK Başkanı Play-Off Hedefini Açıkladı

Erciyes 38 FK Başkanı Play-Off Hedefini Açıkladı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali, Edirnespor galibiyeti sonrası Play-Off oynamak ve üst lige çıkmak istediklerini belirtti. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Dirgenali, oyuncularını tebrik etti ve daha iyi sonuçlar almak için umutlu olduklarını söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali; bu sezon Play-Off grubuna kalmak ve sonrasında üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali, Edirnespor galibiyeti ile önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Başkan Dirgenali, Play Off oynamak ve bir üst lige yükselmek istediklerini kaydetti. Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Başkan Dirgenali; "Şu ana kadar iyi performans ve iyi sonuçlar alarak iyi bir konuma geldik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzde yine önemli maçlar var. Çok daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Bu sezon Play Off oynamak ve sonrasında bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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