Haberler

Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Play-Off finalinde hakkının gasp edildiğini iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Play-Off finalinde hakkının gasp edildiğini iddia etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes 38 FK Başkanı Latif Ersoy, Burak Yılmaz’ın konuşmasını alıntılayarak Play-Off finalindeki Malatya Yeşilyurt maçına atıfta bulundu. Ersoy, Erciyes 38 FK’nın hakkının gasp edildiğini iddia edip Fuat Göktaş’ın Malatya Yeşilyurtlu olduğuna dikkat çekti.

Açıkalın Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy; hakemlere yapılan operasyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon yaptığı konuşmayı alıntılayarak, Play-Off finalinde oynadıkları Malatya Yeşilyurt maçına atıfta bulundu.

Erciyes 38 FK'nın göz göre göre hakkının gasp edildiğini iddia ederek maç hakkında Burak Yılmaz'ın konuşmasını paylaşan Latif Ersoy, özellikle Fuat Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olduğunun altını çizdi. Burak Yılmaz yaptığı konuşmada, gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF'nin Hukuktan Sorumlu Başkanvekili Fuat Göktaş'ın istediği şekilde at koşturduğunu söylemişti. Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olması, geçtiğimiz sezon Erciyes 38 FK maçında yaşanan büyük hataları akıllara getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 115 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti

Betül Sayan Kaya'yla ilgili bomba iddia: Hepsini geri verdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Türk futbolu yangın yeri ama ondan çıt çıkmıyor
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi deprem!
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın