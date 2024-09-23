Erciyes 38 FK, 3. Lig'deki İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye 3. Lig'de mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 3. hafta maçında ilk galibiyetini aldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda aldı. Manisa'da Turgutluspor ile karşılaşan mavi-siyahlılar, her iki yarıda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sahaya Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar, Berkay Sizer, İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Ekrem Kayılıbal, Hüseyin Ekici, Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Ethem Balcı ve Fevzi Can Bozkuş on biri ile çıkan Erciyes 38 FK, müsabakanın 42. dakikasında Ethem Balcı ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 49. dakikada bu kez Ayhan Gürbüz ile gol bulan mavi-siyahlılar, 90 dakikayı bu şekilde tamamladı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu netice ile 3 hafta sonrasında ligdeki puanını 4'e yükselterek 9. sıraya yükseldi. Turgutluspor da puansız olarak 13. sırada kendisine yer buldu. - KAYSERİ