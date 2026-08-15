Erciş Ulupamir Kökbörü Takımı Finalde

Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen Kökbörü Ligi yarı final müsabakalarında Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü finale yükseldi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Van Valiliği ile Erciş Kaymakamlığı'nın destek verdiği '2026 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri', ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlki 26 Temmuz'da Antalya'da düzenlenen şampiyonanın yarı final müsabakalarına Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü ve Konya Karatepe Atlı Binicilik Kökbörü takımları katıldı. Atlı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, adını finale yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı