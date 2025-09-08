Haberler

Erciş'te Yamaç Paraşütü Gösterisi: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Van'ın Erciş ilçesinde, yamaç paraşütçüsü Mehmet Sadık Göller, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekmek amacıyla paraşüt gösterisi düzenledi. Etkinlikle bölgenin doğal güzellikleri tanıtıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller (54) ve arkadaşı paraşüt gösterisi yaptı. Göller, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekmek için böyle bir uçuş yaptıklarını belirtti.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Erciş ilçesinin yamaç paraşütü potansiyelinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Antalya'dan gelerek katılan 11 yıllık yamaç paraşütçüsü Mehmet Sadık Göller, paraşüt gösterisi yaptı. Yakın arkadaşı ile birlikte ilçenin Çelebibağ Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi'ne gelen Göller, Van Gölü manzaralı bölgede uçtu.

'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekmek için uçtuğunu söyleyen Mehmet Sadık Göller, "Yaklaşık 11 yıldır bu bölgeye gelip yamaç paraşütü uçuşu yapıyorum. Devletimizin üstün çabaları ile bu alanlar güvenli hale gelmiş. Burada yamaç paraşütü yaparak, bölgenin güzelliklerini de tanıtıyoruz. Eskiden insanların çekinerek geldikleri bölgeler, güvenlik güçlerimizin sayesinde şu an daha güvenli. Yakın arkadaşım ile birlikte Erciş'in Çelebibağ Mahallesi'ndeki Madavank Göller tepesinde paraşüt uçuşu yaptık." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
