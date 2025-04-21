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Erciş'te Kız Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Erciş'te Kız Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
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Van'ın Erciş ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası, Kars, Ağrı ve Elazığ'dan gelen öğrenci takımlarının katılımıyla büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini ilçe protokolünden aldı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Erciş'te 12 Dev Adam Spor Salonunda başlayan voleybol turnuvasına Kars, Ağrı ve Elazığ'dan gelen öğrenci takımları katıldı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Turnuvayı Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş de izledi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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