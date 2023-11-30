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Ercan Bahadır, Yozgatspor ile anlaştı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğan Ercan Bahadır, futbola Çukurköyspor'da başladı ve çeşitli takımlarda oynadı. İkinci kez çapraz bağları kopan Bahadır, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gördü ve antrenörlük yapmaya karar verdi. Yozgatspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Bahadır, hedeflerinin takımı şampiyon yapmak olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğan Ercan Bahadır, futbola Çukurköy spor'da başladı.Daha sonra Pursaklar spor'da oynamak üzere sözleşme imzalama aşamasında çapraz bağları kopunca futbola uzun süre ara vermek zorunda kaldı.

İlk üniversitesini Giresun'da tamamlayan Bahadır, ardından Bu süreçte futbola tekrar döndü Giresun'da ve Tavşanlı'da çeşitli takımlarda oynadı.

İkinci kez çapraz bağları kopan Bahadır futbolu tamamen bırakıp Yozgat Bozok Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde eğitim gördü ve antrenörlük yapmaya karar verdi.Hedeflerinin arasında Yüksek lisan yaparak akademisyenlik ve antrenörlükde devam etmek var.

Yozgatspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Yozgatspor, Yozgat'ın en köklü kulübü. Hedefimiz, takımı tekrardan ait olduğu yere getirmek. Kaliteli ve genç bir kadromuz var. İnşallah şampiyon olarak tamamlayacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yozgatspor Tavşanlı Kütahya Yozgat Futbol Spor Haberler

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