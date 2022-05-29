Somali'de Liverpool - Real Madrid maçına yoğun ilgi - Haberler

Somali'de Liverpool - Real Madrid maçına yoğun ilgi
AA - Abukar Mohamed Muhudin - Spor
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Real Madrid maçınının izlenmesi MOGADİŞU - UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı.
Real Madrid maçınının izlenmesi MOGADİŞU - UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki futbolseverler karşılaşmayı kurulan ekrandan takip etti.
AA / Abukar Mohamed Muhudin - Spor