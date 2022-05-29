Somali'de Liverpool - Real Madrid maçına yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de Liverpool - Real Madrid maçına yoğun ilgi

AA - Abukar Mohamed Muhudin - Spor
 - Güncelleme:

Real Madrid maçınının izlenmesi MOGADİŞU - UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı.

Real Madrid maçınının izlenmesi MOGADİŞU - UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki futbolseverler karşılaşmayı kurulan ekrandan takip etti.

AA / Abukar Mohamed Muhudin - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title