Erbaaspor, TFF 2. Lig'e çıkmak istiyor

Erbaaspor Başkanı Halis Din, TFF 2. Lig'e çıkmak istediklerini belirterek, "Erbaaspor'un bu yıl ki hedefi çok net, ikinci lige çıkma hedefindeyiz. Hatta burada play-off mücadelelerine kalmak bile istemiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig'de mücadele veren Erbaaspor'da hedef bir üst lige yükselmek. 4 haftadır berabere biten maçların üst lige çıkma konusunda engel olmadığını belirten Erbaaspor Kulübü Başkanı Halis Din, play-off mücadelelerine bile kalmadan şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Din, ara transfer döneminde 5 transfer yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Play-Off mücadelelerine kalmak bile istemiyoruz"

Play-off maçlarına kalmadan şampiyon olarak üst lige çıkmak istediklerini aktaran Erbaaspor Başkanı Halis Din, "Erbaaspor'un bu yıl ki hedefi çok net, ikinci lige çıkma hedefindeyiz. Hatta burada play-off mücadelelerine kalmak bile istemiyoruz. Direkt şampiyon olarak çıkma hedefindeyiz. Bunu yapabilecek gücümüz de var. Şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıkacağız. Son 4 hafta seri beraberlikler aldık, burada sakatlıklar, cezalılar nedeniyle tam istediğimiz kadroyla çıkamadık. Bu da bizim hatalarımızı ve eksiklerimizi görmemize neden oldu. Ara transferde minimum 4 ya da 5 transfer yapmayı düşünüyoruz. Hem Erbaa'da yaşayan hem de Erbaa dışında yaşayan vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyorum, biz şampiyon olacağız, bu yolculuğumuzda tarih yazarken bizimle beraber olsunlar. Bu kulüp 76. yılında TFF 2. Lig'e çıkacak ve vatandaşlarımızın bizimle olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT