Erbaaspor, Silivrispor'u 6-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ağırladığı Silivrispor'u 6-0 mağlup etti. Maçta Erbaaspor'un gollerini Tayyib, İbrahim Kaya, Oğulcan, Görkem ve İlker attı.