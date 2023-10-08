Erbaaspor, Osmaniyespor'u 1-0 Mağlup Etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Yusuf ve Deniz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Enes Berk Güçlü, Mustafa Cem Büyük
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.63 Cemal), İbrahim Kaya, İlker, Mahmut (Dk.87 Görkem), Oğulcan, Aykut, Tayyib (Dk.90+11 Birkan)
OSMANİYESPOR: Muhammet, Burak(Dk.78 Berkecan)(Dk.90+1 Nusrullah), Okan (Dk.68 İsmail), Ahmet, Muhammed Emin Balcılar, Deniz Solmaz, Furkan, Ethem, Miraç (Dk.68 Sefa), Yusuf, Mustafa Sol
GOL: Dk. 90+9 Tayyib (P) (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Kaya (Erbaaspor) – Ahmet, Okan, Deniz, Muhammed Emin Balcılar, Yusuf, Burak, Furkan, (Osmaniyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Yusuf, Deniz (Osmaniyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.
84'üncü dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Yusuf kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+9'uncu dakikada İlker'in ceza sahası içine gönderdiği topa Muhammed'in elle müdahale etmesinin ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tayyib'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
90+10'uncu dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Deniz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.