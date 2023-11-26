Erbaaspor ile Kuşadasıspor Berabere Kaldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta kaleci Yunus kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),
STAT: İlçe
HAKEMLER: Hakan Ergin, Abdurrahman Atabay, Mehmet Öcal
ERBAASPOR: Onur, Erdi, Çağrı, Tahsin, Cemal, İbrahim Kaya (Dk.76 İlker), Erçin, Birkan (Dk.81 İbrahim Konuksever), Oğulcan, Aykut, Tayyib Kanarya
KUŞADASISPOR: Yunus, Anıl (Dk.65 Hasan), Volkan (Dk.20 Bartu), Yavuz (Dk.65 Serdar), Özgür, Muhammed (Dk.45 Dilaver), Murat, Atakan, Taha (Dk.73 Hüseyin), Çağrı, Taha Yalçıner
SARI KARTLAR: Muhammed, Atakan, Taha, Murat, Taha Yalçıner, Hasan, Bartu (Kuşadasıspor) – Cemal, Tahsin, Tayyib Kanarya, Oğuzhan, Erçin (Erbaaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Yunus (Kuşadasıspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.
19'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tahsin kalesini terk eden Yunus'un üstünden topu kaleye gönderdi. Tahsin'in kaleye gönderdiği topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Yunus kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.