Erbaaspor, Bucaspor'u 4-3 Mağlup Etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Erbaaspor, sahasında Bucaspor'u 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta oldukça heyecanlı anlar yaşandı.
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),
STAT: İlçe
HAKEMLER: Emrullah Baydar, Çağrı Ateş, Emrah Altındağ
ERBAASPOR: Özkan Karabulut, Serhat Mutlu (Dk. 54 Selçuk Hakalmaz), İbrahim Konuksever, Şahin Şafakoğlu, Ömer, Taşkın Çalış (Dk. 38 Cemal Şener), Serdar Güncü, Mehmet Sıddık İstemi(Dk. 85 Devrim Taşkaya), Recep (Dk. 54 Onurcan Güler), Oğuz Han Aynaoğlu, Oktay Balcı (Dk. 85 Ahmet Daniel Akyıldız),
BUCASPOR: Berkin, Muzaffer, Ali Emir (Dk. 46 Buğra Çiçek), Doğan, Naili (Dk. 21 Umut Hepdemirgil), Oğuz Taylan Caner, Osman Işıklı, Şerif (Dk. 67 Arda Koca), Buğra, Sercan Mecit (Dk. 67 Burak Bozkuyu), Berke Örer (Dk. 90+1 Taha Özkan Dağ),
GOLLER: Dk. 6 Recep, Dk. 17 Mehmet Sıddık İstemi Dk. 45+2 Oktay Balcı, Dk. 90+8 İbrahim Konuksever (Erbaaspor), Dk. 79 (P) Dk. 90+2 Buğra, Dk. 90+3 (KK) Serdar Güncü ( Bucaspor )
SARI KARTLAR: Serhat, Mehmet Sıddık İstemi (Erbaaspor) - Umut Hepdemirgil, Mecit, Muzaffer, Oğuz Taylan Caner ( Bucaspor )
TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 4-3 mağlup etti.
5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında Bucaspor savunmasını geçerek ceza sahasına giren Oğuz Han Aynaoğlu kale önünde Recep'i topla buluşturdu. Recep'in şutu filelerle buluştu.: 1-0
17'inci dakikada sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun ceza sahasına yaptığı ortada Mehmet Sıddık İstemi kafayla toplu ağlara gönderdi.: 2-0
45+2'nci dakikada ceza sahasi içine gönderilen uzun topu kafayla Şahin Şafakoğlu, Oktay Balcı'nın önüne indirdi. Oktay Balcı'nın sert şutu filelerle buluştu.: 3-0
79'uncu dakikada gelişen Bucaspor atağında Arda Koca Serdar Güncü'nün müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Buğra farkı 2'ye indiren golü kaydetti.: 3-1
90+2'nci dakikada orta sahada topla buluşan Buğra rakiplerini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Buğra'nın şutu filelerle buluştu.: 3-2
90+3'üncü dakikada Bucaspor'un ceza sahasına gönderdiği topa müdahale eden Serdar Güncü'nün ters vuruşu filelerle buluştu. 3-3
90+8'incı dakikada Şahin Şafakoğlu ceza sahsası içinde topu kafayla İbrahim Konuksever'in önüne indirdi. İbrahim Konuksever kafayla topu filelerle buluşturdu.: 4-3
Karşılaşma Erbaaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona erdi.