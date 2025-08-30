Eray Yazgan: Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içinde olmayacaktır

GALATASARAY Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu 'nun Fenerbahçe 'ye transferiyle ilgili, " Galatasaray Türk insanı için, bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Netice olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu 'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içinde olmayacaktır" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Yazgan, "Çaykur Rizespor İlhan Palut Hocayla 3'üncü sezonuna başladı. Ciddi takviyeler de yaptılar. Geçtiğimiz iki senede ortalamanın üstünde bir performans gösteren rakibimiz, hoca tercihiyle de sürekliliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi. Dilerim tüm futbolseverlere keyifli, tartışmadan uzak, harika bir maç izletir, günün sonunda dördüncü galibiyetimize ulaşırız" diye konuştu.

'KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TRANSFERİNDE AVRUPA LİSTESİNE ENGEL ÇIKARMAK GİBİ BİR TUTUM İÇİNDE OLMAYACAKTIR'

Benfica ile yaptıkları anlaşma gereği Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik haklarının olduğuna dikkat çeken Eray Yazgan, Kerem'in Avrupa listesine yazılmasına engel olacak bir tutum sergilemeyeceklerini dile getirdi. Yazgan, "Hepinizin malumu son 24 saattir gündemde olan bir konu var. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi konusu. Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica'yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız bulunuyor. Bu bahis doğru. Benfica Kulübü kerem ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Spor Kulübü'ne sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica Kulübü bize, Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletip, bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Diğer bir deyişle Avrupa listesine yazma süresi doluyor. Açıkçası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz. Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız vakit bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor olmalı. Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 25 şampiyonluğu, 5 yıldızı, ülkemize getirdiği iki Avrupa Kupası, onlarca başarısıyla, bugün gelinen noktada Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun hamisidir. Başkanımız da Türk Sporunun abisi konumundadır. Evet hepimiz farkındayız; biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takım hocasına kızıp milli takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları bizimle aynı yöne bakmadıklarının bir göstergesi. Geçen sene yine kendilerini kaybettikleri bir gün attıkları tweet burada. Bu tweet bize ahlak dersi veremezler şeklinde bitiyor. Galatasaray Türk insanı için, bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Netice olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içinde olmayacaktır. Bu vesileyle Samsunspor'a Konferans Liginde başarılar dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFER SÜRECİNDE GEÇEN HAFTADAN BU YANA CİDDİ BİR DEĞİŞİM OLMADI'

Transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuşan Eray Yazgan, "Barış Alper Yılmaz, hocamızın dediği gibi çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu. Hem Türk Milli Takımı için hem Galatasaray Spor kulübü için çok önemli bir oyuncu. Bu transfer süreci kendisini mental olarak yorduğu için hocamız bugün kadroya almama yönünde bir tercihte bulundu. Transfer süreci devam ediyor. Avrupa listesi için süre 2 Eylül'e kadar devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecinde geçen haftadan bu yana ciddi bir değişim olmadı" diye konuştu.

'BU SEZONA AVRUPA'DA DAHA ÜST TURLARA GİDEBİLME HEDEFİYLE ÇIKTIK'

Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turlara gidebilme hedefiyle yeni sezona başladıklarına dikkat çeken Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz; liglerinde şampiyon olmuş, ülkesinde başarılı olmuş takımlar. Birinci torbadan çektiğimiz iki takım, son 8 sezonda İngiltere Premier Lig'de şampiyon olmuş iki takım. Gerçekten hiç kolay rakipler değiller ama Galatasaray da o takımlar için hiç kolay bir rakip değil. Biz bu sezona Avrupa'da daha üst turlara gidebilme hedefiyle çıktık. Dilerim bunda da muvaffak oluruz. Bunlarla ilgili yorum yapmak için çok erken ama amacımız, kadro yapılanmamız tamamen bunun üzerine kurulu."

'KALECİ İÇİN BİRBİRİNDEN FARKLI 3 VEYA 4 ALTERNATİF ÜZERİNDE İLERLİYORUZ'

Kaleci transferi için 3, 4 alternatif üstünde durduklarını söyleyen Yazgan, "Günay'ın son iki buçuk senedir Galatasaray'a katkıları çok büyük. Geçen sene son dönemde, Türkiye Kupası sürecinde ne kadar büyük katkılar verdiğini hepimiz biliyoruz. Onun varlığı bize güven veriyor. Öncelikle bunları söylemek istiyorum ama diğer taraftan da zaten Monako'daki kura çekimi esnasında Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere, kaleci için birbirinden farklı 3 veya 4 alternatif üzerinde ilerliyoruz. Bunlardan Galatasaray'a en faydalı olacak, en doğru ismi teknik heyetimiz ve şube yöneticilerimiz mutlaka tercih edeceklerdir. 2 Eylül Salı akşamına kadar süreci tamamlayacaklardır" dedi.

'BU KONUDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BİZİM MUHATABIMIZ DEĞİL'

Eray Yazgan sözlerini şöyle noktaladı:

"Doğruyu söylemek gerekirse bu süreç Benfica ile bizim aramızda devam eden bir süreç. Dolayısıyla bu konuda Fenerbahçe Spor Kulübü bizim muhatabımız değil. Herhangi bir arama vesaire olmadı.