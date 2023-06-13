Enner Valencia, Internacional'e transfer oldu

Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu. Brezilya Serie A takımlarından Internacional, 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu 3 yıllığına renklerine bağladı. Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun 26 Haziran'da Porto Alegre'ye geleceği ve taraftarlara açık bir organizasyon düzenleneceği ifade edildi. Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Valencia, bu sezon çıktığı 48 maçta 33 gol atarken 7 asist yapma başarısı gösterdi. 2020 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan 33 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz günlerde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.