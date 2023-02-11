Enkaz altındaki minik Elif ile kurtarma ekibinden gözleri yaşartan Fenerbahçe-Trabzonspor diyaloğu

Kahramanmaraş merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm gücüyle çalışıyor. Bu gönüllülerden olan Trabzon'un Çoruk köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız'ın enkaz altında kalan 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif ile olan diyaloğu herkesi duygulandırdı. Muhtar, Elif'in Fenerbahçeli olduğunu duyduktan sonra "Bugün ben de Fenerbahçeliyim" derken, o anları iki kulüp de paylaşarak birlik vurgusu yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, gönüllülerin de yardımıyla enkazdan vatandaşlarımızı canlı olarak çıkarmak için var gücüyle çalışıyor. Bu gönüllülerden biri olan Trabzon'un Çoruk köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız'ın göçük altındaki mini Elif ile olan diyaloğu herkesi duygulandırdı.

"BEN DE BUGÜN FENERBAHÇELİYİM"

Göçük altındaki Elif'e ulaşan ve onunla sohbet etmeye başlayan Ayyıldız, "Elif, benim de kızım 8 yaşında." dedikten sonra minik kıza hangi takımı tuttuğunu sordu. "Fenerbahçe" cevabını alan Ayyıldız'ın "Ben de bugün Fenerbahçeli oldum" demesi o anlara şahit olanları duygulandırdı.

"85 MİLYON BİRİZ!"

O anlara ait görüntüyü Trabzonspor sosyal medyadan "Elif" yazarak sarı kalp emojisiyle paylaştı. Daha sonra bordo-mavililerin paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe, "Sarı kanaryamız, Elifimiz. 85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz." ifadelerini kullanarak yeni bir paylaşımda bulundu.