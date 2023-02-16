Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı! Hala hiçbir haber alınamıyor

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine ulaşıldı. Ancak arama kurtarma ekibi iki ismi de bulamazken, Atsu ve Savut'un deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Deprem felaktinin üzerinden günler geçerken artık mucizeler bekleniyor. Depremin olduğu günden bu yana enkaz altında bulunan Hataysporlu futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

ENKAZIN FARKLI BİR NOKTASINDA KALMIŞ OLABİLİRLER

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler Christian Atsu ve Taner Savut'un dairelerine ulaştı. Ancak ekipler, iki ismi de bulamadı. Atsu ve Savut'un deprem anında kaçarken enkazın farklı bir noktasında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ATSU'NUN MENAJERİNDEN ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Atsu'nun menajeri Nana Scehere, yardım çağrısında bulunmuş ve kulübün çalışmaları hızlandırması için destek vermesi gerektiğini belirtmişti.