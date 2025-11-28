ENKA Spor, Sutopu Challenger Kupası'nda İlk Maçında Galip Geldi
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda ENKA Spor, Heybeliada Su Sporları'nı 21-7'lik skorla yenerek organizasyondaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
ENKA Sutopu Havuzu'nda oynanan müsabakada ENKA, bu sonuçla organizasyondaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
C Grubu müsabakaları, 28-30 Kasım tarihlerinde ENKA Sutopu Havuzu'nda yapılacak.
ENKA Spor ve Heybeliada Su Sporları'nın yanı sıra Büyük Britanya ekibi Welsh Wanderers'ın yer aldığı grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 2. tura yükselecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor