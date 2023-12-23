ENKA, Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu

Cacharel Türkiye Tenis Ligi kadınlar finalinde TED Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden ENKA şampiyonluğa ulaştı.

TED Spor Kulübü Tesisleri'nde oynanan finalde ilk karşılaşma, TED sporcusu Ayşegül Mert ile ENKA sporcusu Ayla Aksu arasında oynandı.

Aksu müsabakadan 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Finalin ikinci maçında TED Spor Kulübünden Pemra Özgen ile ENKA Spor Kulübünden Zeynep Sönmez karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-1 kazanan Zeynep Sönmez, ikinci sette de rakibini 6-4 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde oyuncuların madalyalarını ve takımların kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Başkan Vekili Bülent Necimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Okumuş ve Ali Ercan Atmaca verdi.

Durmuş: "Eskiden başkasının sporu gibi seyredilen bu branşı artık oynayarak yaşıyoruz"

???????

Kupa töreninin ardından konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, liglerde Türkiye genelinde 116 takımın yarıştığına dikkati çekti.

Bölgelerden finallere 32 takımın geldiğini ve bu turnuvanın kaybedeninin olmadığının altını çizen Durmuş, "Böylesine değerli sporcuların ve takımların yer aldığı bir organizasyonda sporcularımız herkese örnek oldu. Tenisin gelişim noktasında liglerimizin çok değerli olduğunu gördük. Sporcularımızın bu liglerde Türkiye'nin her noktasından gelen takımlarla, en iyilerin genç sporcularla buluştuğu bir turnuva. Çok keyifli bir an. Çok daha iyilerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nin, ülke genelinde oyuncu taraması yapılması anlamında da büyük önemi olduğunu dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan takımlar finallere geldi. Batman, Van, Diyarbakır, Erzurum gibi şehirlerden takımlar geldi. Sizlerin aracılığıyla tenisi de herkes gördü ve bu sayede altyapının güçlenmesi sağlanıyor. Geleceğimiz de buralarda. Oyuncular açısından bu organizasyon büyük bir fırsat oluyor. Tenisin önceki algısıyla şimdiki algısı arasında büyük fark var. Eskiden başkasının sporu gibi seyredilen bu branşı artık oynayarak yaşıyoruz. Tenise başlayan çocuklar, Türkiye'nin en iyileriyle, dünyada en iyi olmaya çalışan sporcularla aynı kortlara giriyorlar. Heyecandan ayaklarının titrediğini gördük. Çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını gördük, bu da bizi mutlu ediyor."

Ayla Aksu: "Tenisin Türkiye'de büyümesi için bu tarz organizasyonlar gerekiyor"

Günün ilk maçında Ayşegül Mert'e 2-0'lık üstünlük kurmayı başaran ENKA sporcusu Ayla Aksu, ilk sete iyi başladığı ancak ikinci sette rehavete kapıldığı bir maç oynadığını belirtti.

İkinci sette enerjisinin düştüğünü ancak son bölümde performansını yükselterek kazandığını dile getiren Aksu, şampiyonluk için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Tenis Ligi'nin çok geniş bir katılımla oynandığına da dikkat çeken 27 yaşındaki sporcu, "Tenisin Türkiye'de büyümesi için bu tarz organizasyonlar gerekiyor. Amacımız Grand Slam oynamak. Bütün arkadaşlarımın hedefi aynı. Umarım 2024 hepimiz için başarılı geçer." açıklamasını yaptı.

Zeynep Sönmez: "Umarım yılın diğer Grand Slam'larında daha fazla Türk oyuncu olarak yer alırız"

Günün ikinci maçında Pemra Özgen'i mağlup etmeyi başaran ENKA sporcusu Zeynep Sönmez de karşılaşma boyunca iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirdi.

Pemra Özgen'le aynı kortta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki sporcu, "Pemra abla ikinci sete oyuna iyi döndü. Onunla aynı kortta olduğum için çok mutluydum. Kupayı ENKA'ya getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Türkiye Tenis Ligi'nin tenis sporunu teşvik etmek açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Sönmez, pazartesi günü Avustralya Açık'ta mücadele etmek için bu ülkeye gideceğini de belirterek, "İyi bir sezon geçirdim. Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım yılın diğer Grand Slam'larında daha fazla Türk oyuncu olarak yer alırız." diye konuştu.