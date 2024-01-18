Enis Destan yıldızlaştı! Trabzonspor turladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti ve kupada son 16'turuna yükseldi.

ENİS DESTAN YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'a turu getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi. Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

SON 7 MAÇ GALİBİYET

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.