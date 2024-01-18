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Enis Destan yıldızlaştı! Trabzonspor turladı

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. Trabzonspor'un golleri Taxiarchis Fountas ve Enis Destan'dan gelirken, Manisa FK'nın tek golünü Meriton Korenica attı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK'yi 3-1 mağlup etti ve kupada son 16'turuna yükseldi.

ENİS DESTAN YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'a turu getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi. Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Enis Destan yıldızlaştı! Trabzonspor turladı

SON 7 MAÇ GALİBİYET

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Enis Destan yıldızlaştı! Trabzonspor turladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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