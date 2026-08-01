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Enis Destan: "Premier Lig’de minimum 5 gol atma hedefim var"

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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’nin formasını giyen Enis Destan, bu sezonki hedefinin Premier Lig’de süre bulup minimum 5 gol atmak olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin formasını giyen Enis Destan, bu sezonki hedefinin Premier Lig'de süre bulup minimum 5 gol atmak olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, hazırlık maçında İstanbul'da karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Hull City forması giyen Türk forvet Enis Destan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Destan, "Öncelikle çok mutluyuz bir üst lige yükseldiğimiz için. Hedefimiz bu sezon tabii ki ligde kalmak. Ondan sonraki senelerde de kalıcı olarak Premier Lig'de hedeflerimizi yükselteceğiz. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah da en iyi şekilde maçlarımızı bitirip ligde kalırız" dedi.

"Minimum 5 gol atmak istiyorum"

Hedeflerine dair de açıklamalarda bulunan Enis Destan, "Sezon sezon gitmeye çalışıyorum. Bu sezon daha fazla süre alıp goller atmak istiyorum. Onun yanında tabii ki her Türk futbolcu gibi A Milli Takım hedefim var. Bunu da gerçekleştirmek istiyorum. Her sene gol sayısı hedefi belirliyorum. Şu an tam belirledim diyemem ama minimum 5 tane diye düşünüyorum. İnşallah bu hedefi tuttururum. Minimim 5 gol atarsam gerçekten benim için iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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