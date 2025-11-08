Enis Destan'ın da siftah yaptığı 5 gollü maçta Hull City galibiyete uzandı

İngiltere Championship'in 15. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Porsmouth karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı Hull City, 3-2'lik skorla kazandı.

ENİS DESTAN ATTI, HULL CITY KAZANDI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti. Portsmouth'un gollerini ise 16 ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, bu sezon takımıyla ilk golünü attı.

HULL CITY 25 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 25 yaptı. Portsmouth ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Hull City, QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth, sahasında Milwall'ı ağırlayacak.