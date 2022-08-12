Enis Bardhi, transferinin perde arkası

Wayne Rooney ikna edemedi

Olympiakos daha yüksek teklif sundu

Trabzonspor'da forma giymek istedi

Şampiyonluk kutlamalarından etkilendi

Ertuğrul Doğan transferi bitirdi

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,- Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'un tekliflerini reddetti. Orta saha oyuncusu hem Türk takımında forma giymek hem de Şampiyonlar Ligi için Karadeniz ekine transfer oldu. Ayrıca Bardhi'nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden de etkilendiği öğrenildi.

OLYMPIAKOS DAHA YÜKSEK TEKLİFTE BULUNDU

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın 3 aylık periyot sonrası orta saha oyuncusunun transferini bitirdiği öğrenildi. 10 milyon Euro bonservis bedeli olan Makedon futbolcu için çalışmalara Mayıs ayında başlayan Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferle özel olarak ilgilenirken, oyuncuyu ikna edip Karadeniz ekibine transferini sağladı. Bardhi, Doğan'ın gösterdiği ilgi, hem Türk takımı olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.