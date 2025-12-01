Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''CANIMIZI ZOR KURTARDIK''

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulunarak, canlarını zor kurtardıklarını dile getirdi ve "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi." dedi.

İPEKOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA TEPKİ

Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Engin İpekoğlu ise Okan Buruk'un bu sözlerine cevap vererek tepki gösterdi. Engin İpekoğlu, Okan Buruk'un abarttığını söyleyerek, "Canımızı zor kurtardık dedi Okan Buruk. Allah aşkına ne oldu sahada. Hepimiz izledik maçı. Maçta ne oldu? Saha içerisinde futbolcular birbiriyle centilmence oynadı. Tribünden atılan bir çakmak var. 'Canımızı zor kurtardık' diyebilecek ne var sahada, var mı kardeşim? En temiz derbilerden biriydi saha içerisinde. Biz neler neler yaşadık." sözlerini sarf etti.