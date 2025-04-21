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Engin Fırat, Kuveyt Futbol Federasyonu ile Görüştü

Engin Fırat, Kuveyt Futbol Federasyonu ile Görüştü
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Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörü Engin Fırat, Kuveyt Futbol Federasyonu ile İstanbul'da olumlu bir görüşme yaptı. Anlaşmanın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Son olarak Kenya Milli Takımı'nı (Harambee Stars) çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat, Kuveyt Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştü.

Kariyerinde yurt dışında birçok yerde görev alan Türk teknik direktör Engin Fırat, yeni bir uluslararası arenada görev almaya hazırlanıyor. Kuveyt basınına göre, Kuveyt Futbol Federasyonu yetkilileriyle Fırat'ın, İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı da belirtildi. Ayrıca görüşmede, Engin Fırat'ın yurt dışı ve milli takımlardaki tecrübesine de vurgu yapıldı.

Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi açıklama yapılmazken, anlaşmanın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

54 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Moldova Milli Takımı ve Kenya Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev yaptı, daha önce de Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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