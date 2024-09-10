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Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Namibya'yı mağlup ederek liderliğe yükseldi

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Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya A Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda Namibya'yı 2-1 mağlup ederek J Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya A Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda Namibya'yı 2-1 mağlup ederek J Grubu'nda liderliğe yükseldi.

2025 Afrika Uluslar Kupası J Grubu ikinci maçında Kenya, Namibya ile karşılaştı. Güney Afrika'da yer alan Orlando Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Teknik Direktör Engin Fırat; Byrne Omondi, Amos Nondi, Erick Ouma, Sylvester Owino, Joseph Okumu, Anthony Akumu, Ronney Onyango, Richard Odada, John Avire, Jonah Ayunga ve Duke Abuya 11'i ile başladı.

Kenya, 58. dakikada John Avire'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 76'da Duke Abuya takımı adına ikinci golü attı. Ev sahibinde Deon Hotto 90+4. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Sahadan 2-1 galip ayrılan Kenya, puanını 4'e yükselterek grupta liderliğe yükseldi.

Fırat'ın öğrencileri, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında ekim ayında Kamerun ile üst üste iki maça çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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