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Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı beraberlikle başladı

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Teknik direktör Engin Fırat'ın yönettiği Kenya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri'nde ilk maçında Zimbabve ile golsüz berabere kaldı. Bir sonraki maçını Namibya ile oynayacak.

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri'ne beraberlikle başladı.

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri J Grubu'nda ilk maçını oynadı. Kenya, ilk maçında ağırladığı Zimbabve ile golsüz berabere kaldı. Grubun ilk maçında taraflar 1'er puanı paylaştı. Fırat'ın öğrencileri, bir sonraki maçını 10 Eylül Salı günü Namibya ile oynayacak.

J Grubu'nda Kenya ile birlikte Zimbabve, Namibya ve Kamerun yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Engin Fırat Namibya Afrika Kenya

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