Haberler

Engelliler ile kurum müdürleri tekerlekli sandalye basketbol maçında karşılaştı

Engelliler ile kurum müdürleri tekerlekli sandalye basketbol maçında karşılaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol maçı düzenlendi.

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol maçı düzenlendi.

Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, kentte faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri ile Konya Engelliler Spor Kulübü takımı karşılaştı.

Müsabaka, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış'ın hava atışıyla başladı.

Engelli yakınlarının da takip ettiği müsabakada Konya Engelliler Spor Kulübü, rakibini 11-6 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, düzenlenen dostluk müsabakasıyla amaçlarının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.