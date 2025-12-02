Engelliler ile kurum müdürleri tekerlekli sandalye basketbol maçında karşılaştı

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol maçı düzenlendi.

Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, kentte faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri ile Konya Engelliler Spor Kulübü takımı karşılaştı.

Müsabaka, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış'ın hava atışıyla başladı.

Engelli yakınlarının da takip ettiği müsabakada Konya Engelliler Spor Kulübü, rakibini 11-6 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, düzenlenen dostluk müsabakasıyla amaçlarının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.