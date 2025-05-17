Engelliler Haftası'nda Voleybol Maçı: Kadınlar ve Özel Bireyler Bir Araya Geldi

NEVŞEHİR'de Engelliler Haftası nedeniyle, Nevşehir Adalet Sarayı'nda görev yapan özel bireyler ile Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyündeki çiftçilikle uğraşan Şalvar spor Kulübü'nün kadınları voleybol maçında karşılaştı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'nda Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, adliye personelleri katıldı. Nevşehir Adalet Sarayı'nda görev yapan özel birey memurlar ile Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde çiftçilikle uğraşan kadınların oluşturduğu Şalvar spor takımı, voleybol maçında bir araya geldi. 2 set üzerinden oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

ALİ KARAKOCA: FIRSAT VERİLDİĞİNDE HERKESİN SAHADA YERİ VARDIR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, "Bugün, adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında tecelli etmesi gerektiğini hatırlatan çok özel bir buluşmadayız. Özel birey çalışma arkadaşlarımızla, Ürgüp'ün güçlü ve üretken kadınlarının oluşturduğu Şalvar spor takımı arasındaki bu maç, bizlere bir şeyi açıkça gösterdi. Fırsat verildiğinde herkesin sahada yeri vardır. Bu karşılaşma sadece bir sportif etkinlik değil, aynı zamanda eşitliğin, katılımın ve insan onurunun sahaya yansıyan halidir. Toplumsal farklılıklarımız engel değil, ortak zenginliğimizdir. Bu etkinliğin bize öğrettiği bir başka şey de şu; İyi bir toplum, sadece hukukun üstünlüğüyle değil, aynı zamanda kalbin rehberliğinde kurulur. Bugün burada, adliyemizin vicdani yönüyle toplumsal dayanışmanın nasıl el ele verebileceğini hep birlikte yaşadık. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ederim. Bu birlikteliklerin çoğalması dileğiyle" dedi.

ÜMMİHAN ERYILMAZ: AMACIMIZ KADINLARIN SOSYALLEŞTİRİLMESİ

Yaklaşık 6 yıldan beri spor yaptığını söyleyen Şalvarspor oyuncusu Ümmihan Eryılmaz ise, "Ürgüp ilçesinin Başdere köyünden geliyorum. Salvarspor'da 5-6 yıldır spor yapıyorum. Her yıl ilave etkinliklerimiz oluyor. Tarladan bağdan, bahçeden ve tarladan getirdiğimiz kadınlar, topun T'sini bilmeyen kadınlar bunlar. Amacımız kadınların sosyalleştirilmesi, kadınların biraz da kendilerine zaman ayırmalarını sağlamak" diye konuştu.

NESLİHAN ÖZMEN: ÇALIŞACAK BİR ORTAMIMIZ YOK

Karşılaşma sonrası konuşan Şalvarsporlu Neslihan Özmen de, "Biz daha önceden 'Survivor' yaptık. Bunda birinci olmuştuk. Bağdan bahçeden kalan zamanlarda bizim için ek bir iş oluyor. Mutluyuz, spordan da büyük zevk alıyoruz ama biraz buruğuz. Çünkü çalışacak bir ortamımız yok. Sahamız yok, istiyoruz ki bir sahamız olsun. Yetkililerden bizi biraz ön planda tutmalarını istiyoruz ve maçlara katılmak istiyoruz. İl dışından gelecek teklifleri değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Şalvarsporlu oyunculara ve adliye personeline karanfil vererek madalya taktı.