Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız

Engelleri Aşmak İçin Sporla Birlikte El Ele

Engelleri Aşmak İçin Sporla Birlikte El Ele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler Okulu öğrencileriyle spor etkinliği düzenledi. Öğrenciler, yarışmalar ve turnuvalarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğrencileri ile birlikte ' Engelliler Haftası : Bir gün değil her gün sizinleyiz' Etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonrasında öğrencilere hediyeler teslim edildi.

Etkinlik sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Etkinlik kapsamında 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Onların Engelliler haftasını kutlayarak, birçok sportif etkinlik ve turnuva düzenledik. Amacımız öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Çalışmalar yakında başlayacak
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.