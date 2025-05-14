Engelleri Aşmak İçin Sporla Birlikte El Ele

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğrencileri ile birlikte ' Engelliler Haftası : Bir gün değil her gün sizinleyiz' Etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonrasında öğrencilere hediyeler teslim edildi.

Etkinlik sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Etkinlik kapsamında 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Onların Engelliler haftasını kutlayarak, birçok sportif etkinlik ve turnuva düzenledik. Amacımız öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ