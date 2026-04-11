Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
İngiltere'de son engelden atlarken sırtı kırılan at, yarışı kazandıktan sonra hayatını kaybetti.
İngiltere’de düzenlenen bir at yarışı, trajik bir olayla gündeme geldi. Yarışın son anlarında yaşanan kaza, büyük üzüntüye neden oldu.
SON ENGELDE AĞIR YARALANDI
Yarışın son engelini atlarken sırtı kırılan atın, buna rağmen yarışı tamamladığı ve birinci olduğu öğrenildi. Ancak finişin ardından durumunun ağır olduğu fark edildi.
ZAFERİN ARDINDAN ACI SON
Yarışı kazanmasına rağmen ağır yaralanan at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu dramatik olay, yarışa tanıklık edenleri derinden etkiledi. Kazaya ait görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kişi yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşadı.