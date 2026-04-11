Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

İngiltere’de düzenlenen bir at yarışı, trajik bir olayla gündeme geldi. Yarışın son anlarında yaşanan kaza, büyük üzüntüye neden oldu.

SON ENGELDE AĞIR YARALANDI

Yarışın son engelini atlarken sırtı kırılan atın, buna rağmen yarışı tamamladığı ve birinci olduğu öğrenildi. Ancak finişin ardından durumunun ağır olduğu fark edildi.

ZAFERİN ARDINDAN ACI SON

Yarışı kazanmasına rağmen ağır yaralanan at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu dramatik olay, yarışa tanıklık edenleri derinden etkiledi. Kazaya ait görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kişi yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşadı.