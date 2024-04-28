Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 ev sahibi takım kazandı.

ENES ÜNAL, MAÇA DAMGA VURDU

İngiltere Premier Lig'de bir maça ilk kez 11'de başlayan Enes Ünal, Marcos Senesi'nin 13. dakikada attığı golde asisti yaparken, 52. dakikada da takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan golcü futbolcu, 67. dakikada yerini Ryan Christie'ye bıraktı. Bounemouth'un 3. golünü ise 87. dakikada Justin Kluivert kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Devre arasında Getafe'den Bounemouth'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Enes, tüm kulvarda 2'si ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İlk devrede Getafe formasıyla 5 maçta görev yapan 26 yaşındaki golcü, burada da 2 asist yapmıştı.