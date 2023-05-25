Enes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu

İspanya La Liga'da Getafe'nin Real Betis'i 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Enes Ünal talihsiz bir sakatlık geçirdi. Gözyaşları içinde sahayı terk eden milli forvetin çapraz bağları koptu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA RİSKLİ

25 yaşındaki forvet, 2023 yılını kapattı. Önümüzdeki sezonun ikinci yarısına yetişmesi üstünde tedavisine başlandı.

"BÜYÜK DARBE OLDU"

Real Madrid'in istediği Enes'ten sakatlığıyla ilgili şu açıklama geldi: "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki maçta yaşadığım sakatlık pozisyonunda çapraz bağım koptu. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu."