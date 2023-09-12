Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Adana'da basketbol kampı düzenledi

Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlediği basketbol kampıyla 8. kez çocuklarla buluştu. Kampta çocuklara temel basketbol eğitimi verildi ve yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturuldu.

Enerjisa Üretim, Güler Legacy iş birliğiyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlediği basketbol kampıyla 8. kez çocuklarla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki çocukların spor yoluyla iyileşmelerini odak noktasına alarak çalışmalarını şekillendiren Enejisa Üretim'in düzenlediği basketbol kampına toplam 50 çocuk katıldı.

Söz konusu kampta, 8-12 yaş grubu 50 çocuğa temel basketbol eğitimi verildi ve çocukların atletik performans takibi yapılırken aynı zamanda basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşmayla eğitsel oyunların tekniği de anlatıldı.

Geleneksel hale gelen kamplarda, sadece sporun önemi değil, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık oluşturuluyor.

Basketbol ile çocuklara ulaşan Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 3 yıldır ülkenin farklı illerinde gerçekleştirdikleri basketbol kamplarıyla 1500'den fazla çocuğun gelişimine katkı sağladı.