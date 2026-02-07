Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Gaziantep FK'yi ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Fk'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Tancan, tesislerde kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tancan, Gaziantep'in birlik ve beraberliğinin güçlü şekilde hissedildiği çok özel bir şehir olduğunu belirtti.

Gaziantep Fk'yi yakından takip ettiğini aktaran Tancan, şunları kaydetti:

"Sahada ortaya konan mücadele ve takım ruhu gerçekten takdire şayan. Kısa sürede önemli bir yapılanma gerçekleştirerek bulunduğu noktaya gelmesi büyük bir emeğin göstergesi. Başta yönetim olmak üzere teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftar desteği de bu kulüp için çok kıymetli. Şehrin takımıyla bütünleşmesi başarıyı daha da büyütecektir. İnanıyorum ki Gaziantep FK önümüzdeki süreçte çok daha güzel başarılara imza atacak ve adından daha sık söz ettirecektir."

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ise Bakan Yardımcısı Tancan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tancan'ı kulübümüzde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Gaziantep Futbol Kulübü, bu şehrin en önemli değerlerinden biridir ve şehrimizin birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir ailedir. Takımımız her maçta elinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor. Bizler yönetim olarak kulübümüzü daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle birlikte Gaziantep Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere getirmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette kulüp başkanı Yılmaz tarafından Abdullah Tancan'a isminin yazılı olduğu forma hediye edilirken günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.