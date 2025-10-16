Haberler

Endonezya'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı

Endonezya Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na katılım sağlanamamasın ardından Adana Demirspor'un da eski hocası olan Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı. Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Endonezya Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMADI, YOLLAR AYRILDI

Endonezya Futbol Federasyonundan (PSSI) yapılan açıklamada, "PSSI ile milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert, karşılıklı fesih mekanizmasıyla iş birliklerini erken sonlandırmayı resmen kabul etti." denildi. Endonezya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde geçen hafta Suudi Arabistan ve Irak'a yenilerek organizasyonda mücadele etme şansını kaybetti.

ADANA DEMİRSPOR'U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

İki yıl önce 5 ay süreyle Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın başında sadece 8 maça çıktı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
