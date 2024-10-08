Türkiye'de olsa döverler! Boş kaleye gol atamadı
Endonezya'da çekildiği öne sürülen görüntülerde boş kaleye gol kaçıran bir futbolcu kısa sürede viral oldu. O anlar futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Her geçen gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine çok garip bir olay meydana geldi.
BOŞ KALEYE GOL KAÇIRDI
Endonezya'da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir futbolcunun boş kaleye gol kaçırdığı görülüyor. Futolbolcunun golü bilerek kaçırıp kaçırmadığı ise merak konusu.