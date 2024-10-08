Türkiye'de olsa döverler! Boş kaleye gol atamadı

Her geçen gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine çok garip bir olay meydana geldi.

BOŞ KALEYE GOL KAÇIRDI

Endonezya'da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir futbolcunun boş kaleye gol kaçırdığı görülüyor. Futolbolcunun golü bilerek kaçırıp kaçırmadığı ise merak konusu.