En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oynanan U11 Ligi müsabakasının ardından sahaya giren bir kişi, kadın hakeme saldırı girişiminde bulundu. O anlar tribündeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derincespor ve Derince Sırrıpaşa FK arasında oynanan U11 Ligi karşılaşması, Derince Sırrıpaşa FK’nin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı. 

FUTBOLCUNUN VELİSİ KADIN HAKEME SALDIRDI 

Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören bir oyuncunun velisi, sahaya girerek müsabakayı yöneten hakem Nisa Nur Sakallıoğlu'na doğru yöneldi. Saldırı girişimi, sahada bulunan görevli personelin hızlı müdahalesiyle engellendi. 

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI 

Yaşanan kısa süreli arbede sırasında taraftarlar da duruma müdahale ederek saldırganı sahadan uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar tribünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cemre Yıldız
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıalperen84:

Maalesef Türkiyemiz bu şekilde

Haber YorumlarıLeven Ergün:

DINDAR TUTMADI AMA KİNDAR NESİL OK

Haber YorumlarıBARBAROS:

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz Başlık. Bende Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonuna saldırdılar sandım. Hakeme saldırı çok şaşırtıcı değil.

Haber YorumlarıSktgdn:

Barbarlık diz boyu, Türk insanının durumu budur

Haber YorumlarıCHPsavar:

U11 miş.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
