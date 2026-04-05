En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derincespor ve Derince Sırrıpaşa FK arasında oynanan U11 Ligi karşılaşması, Derince Sırrıpaşa FK’nin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

FUTBOLCUNUN VELİSİ KADIN HAKEME SALDIRDI

Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören bir oyuncunun velisi, sahaya girerek müsabakayı yöneten hakem Nisa Nur Sakallıoğlu'na doğru yöneldi. Saldırı girişimi, sahada bulunan görevli personelin hızlı müdahalesiyle engellendi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan kısa süreli arbede sırasında taraftarlar da duruma müdahale ederek saldırganı sahadan uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar tribünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.