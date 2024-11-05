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Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip

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Brezilya Şampiyonası'nda Corinthians ve Palmeiras arasında oynanan maçta, Corinthians taraftarları sahaya domuz kafası attı. Atılan domuz kafasını yastık zannederek tekme atan futbolcu Yuri Alberto ise maçtan sonra "Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı, neredeyse ayağımı kırıyordum" dedi. Söz konusu video kısa sürede viral oldurken polis domuz kafasının stada nasıl girdiğini araştırıyor.

Her geçen gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı futbol sahalarında yine inanılmaz bir an yaşandı. Brezilya Şampiyonası'nda Corinthians ve Palmeiras arasında oynanan maçta, Corinthians taraftarları sahaya domuz kafası attı.

SAHAYA DOMUZ KAFASI ATTILAR

Oyunun devam etmesi için atılan kafayı uzaklaştırmak isteyen futbolcu Yuri Alberto ise maçtan sonra, "Neredeyse ayağımı kırıyordum. Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı" dedi. Polis, Corinthians'tan stadyumun görüntülerini talep etti ve domuz kafasının arenaya nasıl girdiğini araştırıyor .

Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Dronla bırakmışlardır

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