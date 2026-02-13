Haberler

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı. Hafta içi Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Faslı oyuncu, ligde de Al Fayha karşısında 1 gol attı.

  • Al Ittihad, Al Fayha'yı 2-1 yendi.
  • Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın galibiyetinde 36. dakikada gol attı.
  • Youssef En-Nesyri, son iki maçta toplam 3 gole katkı sağladı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad ile Al Fayha karşı karşıya geldi. King Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.

EN-NESYRI ARABİSTAN KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Faslı golcü Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Kadesh kaydetti. Al Fayha'nın tek golü 55. dakikada Sakala'dan geldi.

İKİ MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

28 yaşındaki En-Nesyri, hafta içi AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Gharafa maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemesinin ardından bu maçta da 1 gol atarak toplamda 2 maçta 3 gole katkı yapmayı başardı. Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen yıldız isim, Arabistan kariyerine formda başladı.

