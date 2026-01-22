Haberler

En Nesyri için İstanbul'a geldiler

En Nesyri için İstanbul'a geldiler
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

  • Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferi için görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
  • Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
  • Juventus, En-Nesyri'nin sözleşme durumu, bonservis beklentisi ve transfer koşulları hakkında detaylı bilgi aldı.

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlı kulübün üst düzey bir ismi görüşmeler için İstanbul'a geldi.

MARCO OTTOLINI İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Ottolini'nin, Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze görüşerek Faslı golcünün durumu ve olası transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.

JUVENTUS'TAN CİDDİ İLGİ

Juventus cephesinin En-Nesyri'nin sözleşme durumu, bonservis beklentisi ve transfer koşulları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa sürede netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
