En Nesyri için İstanbul'a geldiler
İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlı kulübün üst düzey bir ismi görüşmeler için İstanbul'a geldi.
MARCO OTTOLINI İSTANBUL'DA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Ottolini'nin, Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze görüşerek Faslı golcünün durumu ve olası transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.
JUVENTUS'TAN CİDDİ İLGİ
Juventus cephesinin En-Nesyri'nin sözleşme durumu, bonservis beklentisi ve transfer koşulları hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre sürecin kısa sürede netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.