En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya

Süper Lig devi Fenerbahçenin 4 milyon euro maaş karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı Youssef En-Nesyri transferinde pürüz çıktı.

"48 SAAT VERDİM BRANCO'YA"

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.