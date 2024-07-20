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En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi hakkında açıklamalar yaptı. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçenin 4 milyon euro maaş karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı Youssef En-Nesyri transferinde pürüz çıktı.

"48 SAAT VERDİM BRANCO'YA"

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç, saat verip o ismi uyardı

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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Yorumlar (2)

Jon snow:

Galatasaray şimdi tam zamanı

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

Bencede artık lokmalara alışkın gs saldır çöplüğe tam zamanı

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