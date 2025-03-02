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En-Nesyri, Antalyaspor'a attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki 3. golünü atan Youssef En-Nesyri, toplamda gol sayısını 26'ya çıkarken, bu golle birlikte sarı-lacivertli takımın tarihine geçti. Faslı golcü, Alex de Souza'dan (2006) sonra üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü. Gollerine bu karşılaşmada da devam eden Faslı futbolcu, takımını 3-0 öne geçirdiği golle tarihe geçti.

FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU

Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşılaşmasında da sahne alarak takımını 30. dakikada 3-0 öne geçirdi. Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

En-Nesyri, bu golle Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırmış oldu. Öte yandan Faslı golcü, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı.

19 YIL SONRA BİR İLK ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak da tarihe geçmeyi başardı.

En-Nesyri, Antalyaspor'a attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray maçında oynadı mı bu...??

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