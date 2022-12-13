En iyisi o! Trabzonspor'un yıldızına ülkesinden büyük onur

Trabzonspor'a 2021 yılı devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla öne çıkan Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki 'En İyi Yunan Futbolcu' ödülüne layık görüldü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde, 2021-22 sezonunun yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi.

"BANA BÜYÜK MOTİVASYON VERDİLER"

Ülkesinde düzenlenen törene katılan Bakasetas, futbolcuların oylamasıyla ödüle layık görüldü. Kendisine destek olanlara teşekkür eden Yunan futbolcu, arkadaşlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini belirtti. Bakasetas, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler" şeklinde konuştu.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Ödülü aldığı sırada açıklamalar yapan Bakasetas, "Duygularım karışık, biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.