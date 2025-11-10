Haberler

En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 1024 futbolcu içinde bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Konyaspor forması giyen Alessane Ndao oldu. Ndao, Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmayı başarmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

BAHİS OYNADI BELİRTİLEN TEK YABANCI FUTBOLCU

TFF'nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı belirtilen tek yabancı futbolcu Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu. Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olan Ndao'nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve bahis oynadığı futbolseverler tarafından merak edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Ndao, takımı adına bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
